Дмитрий Нагиев оценил сексуальность 36-летнего сына словами «надо поработать»

Актер Дмитрий Нагиев раскритиковал внешность сына Кирилла из-за бороды

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев оценил сексуальность сына Кирилла словами «надо поработать». Его слова публикует Telegram-канал «Звездач».

58-летний артист заявил, что его 36-летнему наследнику стоит пересмотреть свой внешний вид. Особое внимание Нагиев уделил бороде Кирилла.

«Ему нужно поработать [над собой]. Бородище это вечное… У Кирилла проблема — он бежит от своей внешности и считает, как актер, что она может быть любой», — раскритиковал Нагиев.

