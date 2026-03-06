Реклама

Валя Карнавал назвала секс-символом российскую певицу

Российская блогерша Валя Карнавал назвала секс-символом певицу Ольгу Серябкину
Екатерина Ештокина
Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) назвала секс-символом российскую певицу, бывшую солистку популярной группы «Серебро» Ольгу Серябкину. Комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

24-летняя инфлюэнсерша призналась, что восхищается исполнительницей. «Я без ума от Ольги», — заявила она.

При этом Карнавал уточнила, что среди мужчин ее больше вдохновляют западные знаменитости. Так, она внесла в список актеров Тома Харди и Киану Ривза.

В то же время звезда рассказала, что тщательно следит за собой, поскольку за ней наблюдает 12-летняя племянница Ульяна.

В феврале хирург высказался о пластике Вали Карнавал. Врач Денис Агапов заявил, что у 24-летней знаменитости присутствуют все признаки выполненной ринопластики.

