20:48, 27 февраля 2026Ценности

Хирург высказался о пластике Вали Карнавал

Пластический хирург Агапов высказался о признаках пластики носа у Вали Карнавал
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Пластический хирург Денис Агапов высказался о коррекции внешности российской блогерши и певицы Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Его комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

Эксперт заявил, что у 24-летней знаменитости присутствуют все признаки выполненной ринопластики. В том числе характерные изменения внешнего вида костно-хрещевой пирамиды и лобулярного отдела кончика носа.

«Сделано достойно, но с возрастом у таких пациентов [наблюдается] выраженное сужение спинки носа — будет смотреться характерно прооперированно. Но для молодого лица вполне себе симпатично», — заключил врач.

Отмечается, что стоимость подобной операции в Москве колеблется от 600 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

В июне 2025 года Валя Карнавал пожелала пользователям сети удавиться из-за обвинений в пластике.

