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14:13, 5 июня 2025Ценности

Валя Карнавал пожелала пользователям сети удавиться из-за обвинений в пластике

Певица Валя Карнавал резко ответила пользователям сети на обвинения в пластике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) пожелала пользователям сети удавиться из-за обвинений в пластике. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

23-летняя исполнительница поделилась видео, где позировала в белой футболке и с распущенными волосами, уложенными волнами. «Меня никогда не перестанет удивлять факт того, что наши лица — это история любви двух когда-то незнакомых людей», — отметила она.

При этом часть юзеров указали, что внешность артистки — результат работы косметологов и хирургов. «Можно так говорить только тем, кто не перешивал себе лицо», — заявила одна из пользовательниц. «Так и хочется написать: "Посмотрите мои детские фото и удавитесь". Упс! Написала», — резко ответила Карнавал под ее комментарием.

В июне 2024 года Валя Карнавал также ответила заподозрившим ее в ринопластике фанатам.

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