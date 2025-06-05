Валя Карнавал пожелала пользователям сети удавиться из-за обвинений в пластике

Певица Валя Карнавал резко ответила пользователям сети на обвинения в пластике

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) пожелала пользователям сети удавиться из-за обвинений в пластике. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

23-летняя исполнительница поделилась видео, где позировала в белой футболке и с распущенными волосами, уложенными волнами. «Меня никогда не перестанет удивлять факт того, что наши лица — это история любви двух когда-то незнакомых людей», — отметила она.

При этом часть юзеров указали, что внешность артистки — результат работы косметологов и хирургов. «Можно так говорить только тем, кто не перешивал себе лицо», — заявила одна из пользовательниц. «Так и хочется написать: "Посмотрите мои детские фото и удавитесь". Упс! Написала», — резко ответила Карнавал под ее комментарием.

В июне 2024 года Валя Карнавал также ответила заподозрившим ее в ринопластике фанатам.