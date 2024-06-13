Валя Карнавал ответила на подозрения в пластике носа

Певица Валя Карнавал ответила фанатам, что не делала пластику носа

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) ответила заподозрившим ее в ринопластике фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Ранее 22-летняя исполнительница опубликовала кадры со съемок клипа на песню «Вдох-выдох» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Так, она предстала перед камерой в голубых джинсах с широкими штанинами и черных кедах с белыми полосками. Кроме того, знаменитость примерила белый и черный топы, распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза черной подводкой.

Поклонники в комментариях под постом обратили внимание на изменившуюся форму носа звезды, который приобрел вздернутый кончик. «Зачем было портить свой нос?», «Красотка! Только что с носом? Ты сделала операцию?», «Свой нос был лучше», — заявили юзеры.

В свою очередь, артистка опровергла предположения пользователей сети об указанной операции. «Ринопластики не было», — заверила она, отметив, что преобразилась с помощью косметики.

Ранее в июне Валя Карнавал показала на камеру естественную внешность, запечатлев лицо без макияжа.