13:44, 28 марта 2026Россия

Минобороны заявило об уничтожении автономного подводного аппарата ВСУ

Минобороны: Черноморский флот уничтожил автономный подводный аппарат ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Черноморский флот уничтожил автономный подводный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России, сообщает ТАСС.

«Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ», — говорится в сообщении.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что желание Украины контролировать Черное море — фантазии, которым не суждено сбыться. По его словам, для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря, надо очень четко понимать, что сейчас контролируется акватория Черного моря Россией и никем больше.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над Брусовкой в Донецкой народной республике (ДНР). По сообщению оборонного ведомства, в установлении контроля над указанным населенным пунктом принимали участие бойцы группировки войск «Запад».

