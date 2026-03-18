В России отреагировали на планы Украины контролировать Черное море

Депутат Колесник назвал фантазиями желание Украины контролировать Черное море

Желание Украины контролировать Черное море — фантазии, которым не суждено сбыться, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией на планы противника он поделился с «Лентой.ру».

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил о том, что одна из задач, которую ставит перед собой Киев на 2026-2027 годы — это контроль над максимальной площадью акватории Черного моря. По его заверениям, страна сможет многих удивить своими возможностями, а ее противники будут бояться выводить свои корабли в открытое море из своих портов.

«Что имеет в виду, говоря о большей части? Что он Турцию будет контролировать, Болгарию, Румынию, которые там, в акватории Черного моря, находятся? Какую страну он имеет в виду, или он всю акваторию имеет в виду, не считаясь с этими странами, которые, кстати, являются странами НАТО? Для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря, надо очень четко понимать, что сейчас контролируется акватория Черного моря Россией и никем больше, и все порты разгромлены, и Одесса, и Николаев, и построить их по новой не дадут», — высказался депутат.

Кроме того, для контроля над акваторией должна быть в полной боеготовности береговая военная инфраструктура, указал парламентарий. С российской стороны вся ракетно-артиллерийская часть подготовлена, отметил он.

«Мы простреливаем все Черное море вдоль и поперек и ничего там никому сделать не дадим. Как он собирается контролировать, не знаю. Может, ему корабли подарят страны НАТО, у которых у самих их не хватает, особенно у Евросоюза. Да и кораблям надо еще дойти до Черного моря, еще построиться на стапелях. Строиться 5-7 лет. Свое они отдадут вряд ли. Это все фантазии, желание выдать желаемое за действительное и опять как всегда громко заявить о себе. Этим украинцы овладели виртуозно, но на это особого внимания уже никто не обращает», — прокомментировал Колесник.

Политик добавил, что Россия будет укреплять свои противокорабельные и противолодочные структуры, а также наземные артиллерийские системы, и не даст никаких вариантов перехватить контроль над акваторией Черного моря.

До этого в Минобороны России раскрыли подробности о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) безэкипажных катеров в Черном море. Все зафиксированные за сутки катера были уничтожены силами Черноморского флота.

