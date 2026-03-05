Реклама

12:42, 5 марта 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ безэкипажных катеров в Черном море

Минобороны: В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российские военные уничтожили в Черном море безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о применении противником данного вида вооружения раскрыли в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, четыре безэкипажных катера ВСУ были зафиксированы в северо-западной части Черного моря. Все они были уничтожены силами Черноморского флота.

Кроме того, российские военные сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 410 беспилотников.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Яровая Донецкой народной республики. Бои за него вели подразделения группировки войск «Запад».

