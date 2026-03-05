Минобороны России заявило о контроле над поселком Яровая в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Яровая Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады Нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы в районах населенных пунктов Лозовое, Яцковка, Рубцы Сосновое, Святогорск, Красный Лиман ДНР, а также Новоегоровка Луганской народной республики и Дружелюбовка Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 180 военнослужащих, 17 автомобилей, 3 боевые бронемашины и 2 артиллерийских орудия, включая произведенную в США гаубицу М777 калибра 155 миллиметров. Уничтожены три склада боеприпасов.

Ранее бойцы группировки войск «Север» заняли Бобылевку в Сумской области. До этого также сообщалось о контроле над селом Круглое Харьковской области.

