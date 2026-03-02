Минобороны России заявило о контроле над Круглым в Харьковской области

Российская армия заняла Круглое в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Круглое, Голубовка и Малиновка Харьковской области, а также Новая сечь, Храповщина, Ольшанка, Бобылевка, Рогозное, Мирополье и Покровка Сумской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности Киева более 225 военнослужащих, 15 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, поставленную ВСУ Чехией. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Ранее ведомство отчиталось о переходе под контроль России населенных пунктов Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области. Села заняли бойцы группировок войск «Восток» и «Север».