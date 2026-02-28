Реклама

Россия
12:12, 28 февраля 2026Россия

Два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль Российской армии

МО РФ: Нескучное и Горькое перешли под контроль России
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Населенные пункты Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области перешли под контроль Российской армии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) РФ.

В установлении контроля над этими двумя населенными пунктами были задействованы бойцы группировок войск «Восток» и «Север».

В ведомстве добавили, что в Запорожской и Днепропетровской областях за последние сутки были ликвидированы минимум 330 украинских солдат, а также несколько единиц техники. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что не менее 50 бойцов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, уничтожены ударом по гостинице «Украина» в центре Сум.

