Стало известно о массовой гибели европейских наемников в гостинице в Сумах

Лебедев: В Сумах уничтожено 50 военных, в том числе наемники из Европы

Не менее 50 бойцов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожены ударом по гостинице «Украина» в центре Сум. Об этом заявил координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Погибших в гостинице более 50, как минимум 14 — иностранцы. Причем не латиноамериканцы, а европейцы, говорящие по-немецки. Скорее всего, датчане или кто-то рядом», — рассказал Лебедев.

Российские войска нанесли удар по гостинице «Украина» в ночь на 27 февраля. Известно, что здание было заселено военными.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, не возвращаются с позиций в Сумской области.