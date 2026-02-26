Реклама

07:12, 26 февраля 2026Россия

Раскрыта судьба воевавших в Сумской области наемников

Алаудинов: Большинство наемников не возвращаются из Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, не возвращаются живыми с позиций в Сумской области. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«То есть единственное что — они у них быстро заканчиваются, эти иностранцы, за счет этого у них просто даже отводить некого из этой категории», — отметил он.

Командир «Ахмата» уточнил, что наемников, точно так же, как и других солдат ВСУ, просто «бросают на мясо». Алаудинов пояснил, что если в прошлом году на этом участке фронта отмечалось большое присутствие иностранцев, то сейчас в доступных радиоперехватах иностранная речь почти не звучит.

Ранее Алаудинов заявил, что большая часть мирных жителей покинула Сумы. «На данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала», — заявил он.

