12:08, 3 марта 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

Минобороны России заявило о контроле над Бобылевкой в Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Бобылевку в Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рогозное, Храповщина, Мирополье и Покровка Сумской области, а также Верхняя Писаревка, Голубовка, Малиновка и Круглое Харьковской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» более 205 военнослужащих, 23 автомобиля, бронетранспортер и самоходную артиллерийскую установку «Богдана» калибра 155 миллиметров. Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов материальных средств.

Ранее ведомство отчиталось, что бойцы «Севера» заняли Круглое Харьковской области. До этого сообщалось о переходе под контроль России населенных пунктов Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской.

