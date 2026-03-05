Украина выпустила по России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы

Минобороны: Системы ПВО сбили 410 БПЛА и восемь управляемых авиабомб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиационные бомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 410 БПЛА самолетного типа и восемь управляемых авиабомб. Помимо того, было уничтожено три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 5 марта системы ПВО сбили над регионами 76 украинских беспилотников. 33 из них уничтожены в Саратовской области. Отмечается, что атака произошла на фоне объявления президента Украины Владимира Зеленского о паузе в переговорах между Москвой и Киевом.