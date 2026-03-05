Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 5 марта 2026Россия

Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России на фоне объявления о паузе в переговорах

В ночь на 5 марта ВСУ попытались атаковать регионы России 76 беспилотниками
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В ночь с 4 на 5 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регионы России 76 беспилотниками. Детали налета раскрыли в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись шесть субъектов федерации: Саратовская область, Крым, Ростовская область, Краснодарский край, а также Волгоградская и Астраханская области.

Атака произошла на фоне объявления Владимира Зеленского о паузе в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, из-за ситуации вокруг Ирана необходимых сигналов для встречи сторон сейчас нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил ударить по израильской Димоне. Атака может обернуться ядерной катастрофой

    Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

    Юрист предупредил водителей о наказании за грязные фары

    На Западе назвали цели Ирана

    Объявлено о разрушениях в пережившем массированную атаку ВСУ российском регионе

    Найдена идеальная версия Windows

    В России высказались о военной помощи Ирану

    В Госдуме предложили пересмотреть лимит выплат по ОСАГО

    Полиция на ходу прыгнула в машину для задержания россиянки

    Штурмовики рассказали о жуткой находке в подвале в Волчанских Хуторах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok