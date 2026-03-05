Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России на фоне объявления о паузе в переговорах

В ночь на 5 марта ВСУ попытались атаковать регионы России 76 беспилотниками

В ночь с 4 на 5 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регионы России 76 беспилотниками. Детали налета раскрыли в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись шесть субъектов федерации: Саратовская область, Крым, Ростовская область, Краснодарский край, а также Волгоградская и Астраханская области.

Атака произошла на фоне объявления Владимира Зеленского о паузе в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, из-за ситуации вокруг Ирана необходимых сигналов для встречи сторон сейчас нет.