Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине из-за конфликта США с Ираном

Процесс мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США в настоящее время приостановлен из-за военной операции Израиля и Соединенных Штатов в Иране. Об этом в вечернем обращении, опубликованном в Telegram, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, из-за ситуации вокруг Ирана необходимых сигналов для трехсторонней встречи сейчас нет.

«Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано», — заявил он, отметив, что Украина к этому готова.

Ранее в британской газете The Telegraph сообщалось о беспокойстве европейских чиновников из-за того, что президент США Дональд Трамп может потерять интерес к конфликту на Украине из-за Ирана.