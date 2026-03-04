Реклама

Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине

Марина Совина
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Процесс мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США в настоящее время приостановлен из-за военной операции Израиля и Соединенных Штатов в Иране. Об этом в вечернем обращении, опубликованном в Telegram, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, из-за ситуации вокруг Ирана необходимых сигналов для трехсторонней встречи сейчас нет.

«Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано», — заявил он, отметив, что Украина к этому готова.

Ранее в британской газете The Telegraph сообщалось о беспокойстве европейских чиновников из-за того, что президент США Дональд Трамп может потерять интерес к конфликту на Украине из-за Ирана.

