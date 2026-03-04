Раскрыто влияние конфликта вокруг Ирана на Украину

Telegraph: Зеленскому придется бороться за внимание США из-за конфликта с Ираном

Украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что еще рано судить о том, как конфликт вокруг Ирана отразится на Украине, однако становится ясно, что продолжение боевых действий принесет Киеву серьезные проблемы. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Как утверждается в материале, европейские чиновники обеспокоены, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп может потерять интерес к конфликту на Украине. «Впрочем, Киеву придется бороться не только за внимание Америки. Военные базы Великобритании и Франции, двух самых активных сторонников Зеленского, подверглись атакам в ходе ответных ударов Ирана по всему региону», — отмечает газета.

Кроме того, возникают опасения, что государства Европейского союза, а также США решат «придержать» оружие вместо поддержки Киева. При затягивании конфликта Украина может столкнуться с перебоями в поставках ракет ПВО, предупреждает издание.

Ранее газета Politico писала, что военная операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины. Согласно ожиданиям, к концу марта Украине будет не хватать финансовых средств в результате смены главной повестки в Евросоюзе.