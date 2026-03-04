Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 4 марта 2026Мир

Операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины

Politico: Военная операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Военная операция США в Иране отвлекла Европейский союз (ЕС) от Украины. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в ЕС еще на прошедшей неделе активно обсуждался вопрос, как обойти запрет Венгрии на выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. При этом в настоящее время объединение уделяет наибольшее внимание операции США против Ирана. Согласно ожиданиям, к концу марта Украине будет не хватать финансовых средств в результате смены главной повестки в Евросоюзе.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что на Украине усиливается страх из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    Москва выдвинула требование к участникам конфликта на Ближнем Востоке

    В семье исчезнувшего российского подростка раскрыли затруднявшую поиски деталь

    Любителей сладостей предупредили о риске развития 13 видов рака

    В последствиях конфликта на Ближнем Востоке увидели позитив для российской нефти

    Конфликт на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу России в десятки миллиардов рублей

    Иран обвинил Трампа в предательстве

    Россияне ринулись скупать старую одежду и аксессуары к 8 Марта

    Москвичей предупредили о возвращении холодов

    Захарова одним словом охарактеризовала убийство Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok