Politico: Военная операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины

Военная операция США в Иране отвлекла Европейский союз (ЕС) от Украины. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в ЕС еще на прошедшей неделе активно обсуждался вопрос, как обойти запрет Венгрии на выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. При этом в настоящее время объединение уделяет наибольшее внимание операции США против Ирана. Согласно ожиданиям, к концу марта Украине будет не хватать финансовых средств в результате смены главной повестки в Евросоюзе.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что на Украине усиливается страх из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном.