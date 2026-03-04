В Германии указали на растущий страх Украины из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Berliner Zeitung: В Киеве усиливается страх из-за конфликта на Ближнем Востоке

На Украине усиливается страх из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники.

«Окружение [президента Украины Владимира] Зеленского опасается, что война в его собственной стране может быть забыта в ближайшие недели и месяцы», — говорится в материале.

Отмечается, что с начала обострения напряженности на Ближнем Востоке общественность сосредоточила внимание на событиях в Иране, Израиле и Персидском заливе, в то время как новостей о Донбассе, линии фронта и ситуации в Киеве или Одессе стало меньше.

По данным источника, США стали меньше поддерживать Украину и терять терпение по отношению к стране еще до начала конфликта с Ираном.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Зеленскому после очередного отказа оставлять Донбасс необходимо быстрее договориться с Россией. Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению поставок вооружения для Украины.