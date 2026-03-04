Мема: После слов о Донбассе Зеленскому нужно быстрее договориться с РФ

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после заявления о Донбассе нужно быстрее договориться с Россией. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Речь идет о словах главы Украины в интервью Corriere Della Sera о том, что он никогда не оставит территории Донбасса и 200 тысяч украинцев, которые живут там.

«Позиция Зеленского не изменилась, и он говорит, что не хочет идти ни на какие уступки, включая Донбасс. Россия предлагает настоящие переговоры, которые пойдут на пользу и интересам Украины. Ситуация может измениться очень быстро, и время работает не в пользу Украины», — отреагировал Мема на слова Зеленского.

Финский политик отметил, что конфликт США и Израиля с Ираном приведет к сокращению поставок вооружения для Украины. По его словам, Киев окажется на втором месте, уступая Тель-Авиву, который является главным союзником Вашингтона.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новую контратаку в Запорожской области. Он отметил, что Украина хочет вернуть утраченные рубежи и стабилизировать обстановку на участке фронта.