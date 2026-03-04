Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:42, 4 марта 2026Бывший СССР

В России предупредили о подготовке ВСУ к контратаке на одном направлении

Марочко: ВСУ готовятся контратаковать в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся контратаковать в Запорожской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, украинское командование перебросило к населенному пункту Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) штурмовые подразделения, состоящие в том числе из бывших заключенных. Кроме того, рост численности личного состава ВСУ зафиксирован на юго-западе от села Горькое.

По мнению эксперта, увеличение группировки украинских войск свидетельствует о подготовке к контратакам на данном направлении. Он подчеркнул, что Киев планирует вернуть утраченные рубежи и стабилизировать обстановку на участке фронта.

Ранее стало известно, что российские войска заняли Веселенку в Запорожской области. Как сообщило Минобороны, бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Днепр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США отказались от ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке

    Президент постсоветской страны постановил установить пожизненный срок за педофилию

    Популярность красной икры в России объяснили

    В удаленном от Украины почти в 2 тысячи километров регионе России ввели дистант из-за БПЛА

    Россиянин решил растопить сердце бывшей возлюбленной и сжег ее дом

    Базу США в Ираке атаковал беспилотник

    В России предупредили о подготовке ВСУ к контратаке на одном направлении

    ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для боевых действий против Ирана

    Неонацисты появились у границ России

    Названы преимущества утреннего секса перед вечерним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok