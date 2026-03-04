В России предупредили о подготовке ВСУ к контратаке на одном направлении

Марочко: ВСУ готовятся контратаковать в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся контратаковать в Запорожской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, украинское командование перебросило к населенному пункту Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) штурмовые подразделения, состоящие в том числе из бывших заключенных. Кроме того, рост численности личного состава ВСУ зафиксирован на юго-западе от села Горькое.

По мнению эксперта, увеличение группировки украинских войск свидетельствует о подготовке к контратакам на данном направлении. Он подчеркнул, что Киев планирует вернуть утраченные рубежи и стабилизировать обстановку на участке фронта.

Ранее стало известно, что российские войска заняли Веселенку в Запорожской области. Как сообщило Минобороны, бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Днепр».