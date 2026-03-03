Реклама

Россия
12:16, 3 марта 2026Россия

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

Российские военные заняли населенный пункт Веселенка в Запорожской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине — Веселенку в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Днепр». Им также удалось нанести поражение противнику в районе еще двух сел Запорожской области — Камышевахи и Малокатериновки.

На данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 65 солдат, а также несколько единиц техники, включая боевую бронированную машину и три автомобиля. Противник также лишился двух станций радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль Бобылевку в Сумской области. Потери ВСУ на этом направлении превысили 205 военнослужащих.

