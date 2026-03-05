Реклама

07:31, 5 марта 2026Россия

Объявлено о разрушениях в пережившем массированную атаку ВСУ российском регионе

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

После массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область в регионе зафиксированы разрушения. Об этом объявил в Telegram губернатор региона Роман Бусаргин.

Как заявил Бусаргин, в пережившем налет 33 дронов регионе есть повреждения в социальных учреждениях и жилых домах.

«Специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены [стекол]», — сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 марта ВСУ попытались атаковать регионы России 76 беспилотниками.

