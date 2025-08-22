Трамп высказался о своем участии в переговорах Путина и Зеленского

Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на переговорах Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не принимать участие в возможных переговорах президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова приводит агентство Reuters.

«Посмотрим, станут ли Путин и Зеленский работать вместе. (...) Посмотрим, нужно ли мне будет там присутствовать. Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится», — сказал американский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин и Зеленский встретятся лишь в случае, если появится готовая повестка для саммита. По его словам, на данный момент эта повестка «вообще не готова».

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в ответ на вопрос журналиста, что Путин якобы пообещал Трампу встретиться с Зеленским лично.