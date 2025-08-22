Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 22 августа 2025Мир

Трамп высказался о своем участии в переговорах Путина и Зеленского

Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на переговорах Путина и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не принимать участие в возможных переговорах президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова приводит агентство Reuters.

«Посмотрим, станут ли Путин и Зеленский работать вместе. (...) Посмотрим, нужно ли мне будет там присутствовать. Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится», — сказал американский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин и Зеленский встретятся лишь в случае, если появится готовая повестка для саммита. По его словам, на данный момент эта повестка «вообще не готова».

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в ответ на вопрос журналиста, что Путин якобы пообещал Трампу встретиться с Зеленским лично.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Москвичам пообещали теплые выходные

    Подрыв автомобиля в Донецке попал на видео

    Российский подросток бил сверстника по голове со словами «он еще не упал» и попал на видео

    Банк России повысил официальный курс доллара

    Комфортность проживания в российских новостройках оценили

    Стали известны детали суда над задержанным по делу о «Северных потоках» украинцем

    Трамп сравнил возможную встречу Путина и Зеленского с маслом и уксусом

    Трамп сделал заявление об обысках ФБР в доме своего бывшего советника

    Врач рассказала о разрушающих печень не меньше алкоголя продуктах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости