В Белом доме рассказали об одном обещании Путина

Белый дом: Путин пообещал Трампу встретиться с Зеленским лично

Президент России Владимир Путин пообещал своему американскому коллеге Дональду Трампу встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским лично. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, транслируемого на YouTube.

«Да, он обещал», — заявила Левитт.

Таким образом представитель Белого дома ответила на вопрос журналиста о том, заверял ли российский лидер Трампа в намерении провести встречу с Зеленским «в ближайшие недели».

Ранее Левитт заявила, что «хорошая сделка» по урегулированию конфликта на Украине предполагает небольшое недовольство с обеих сторон.