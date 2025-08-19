Мир
21:00, 19 августа 2025Мир

В Белом доме рассказали об одном обещании Путина

Белый дом: Путин пообещал Трампу встретиться с Зеленским лично
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал своему американскому коллеге Дональду Трампу встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским лично. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, транслируемого на YouTube.

«Да, он обещал», — заявила Левитт.

Таким образом представитель Белого дома ответила на вопрос журналиста о том, заверял ли российский лидер Трампа в намерении провести встречу с Зеленским «в ближайшие недели».

Ранее Левитт заявила, что «хорошая сделка» по урегулированию конфликта на Украине предполагает небольшое недовольство с обеих сторон.

