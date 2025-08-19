Белый дом назвал условие «хорошей сделки» по Украине

Белый дом: Хорошая сделка по Украине предполагает недовольство обеих сторон

«Хорошая сделка» по урегулированию конфликта на Украине предполагает небольшое недовольство с обеих сторон. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, транслируемого на YouTube.

«[Президент США Дональд] Трамп понимает, чего хотят обе стороны, от чего обеим сторонам придется отказаться, и он всегда говорил, что для достижения хорошей сделки обе стороны должны будут остаться немного недовольными», — отметила представитель Белого дома.

По словам Левитт, американский лидер уверен в необходимости открытого диалога с президентом России Владимиром Путиным, так как это помогает лучше понять позицию Москвы. Она подчеркнула, что благодаря прошедшим встречам Трампа с Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, США видят «прогресс с обеих сторон».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава Белого дома в телефонном разговоре с Путиным заявил о необходимости его личной встречи с украинским лидером для обсуждения вопроса территорий.

