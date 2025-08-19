Мир
19:18, 19 августа 2025Мир

Стало известно о просьбе Трампа к Путину

Axios: Трамп попросил Путина быть реалистом в территориальном вопросе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости его личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения территориального вопроса. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Когда Трамп позвонил Путину в понедельник вечером, он сказал российскому президенту, что ему придется встретиться напрямую с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования, и попросил его быть реалистом», — сказано в сообщении.

Ранее глава Белого дома заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече президентов России и Украины.

До этого госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Трамп инициировал предложение о встрече Путина и Зеленского. После того, как главы двух государств встретятся, планируется провести еще одну встречу, которая пройдет с участием президента США.

