15:15, 19 августа 2025Мир

Трамп ответил на вопрос об участии во встрече Путина и Зеленского

Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой встрече Путина и Зеленского
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

«Нет. Я думал сначала позволить им встретиться», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о возможности своего участия во встрече двух лидеров.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Трамп инициировал предложение о встрече Путина и Зеленского. После того, как главы двух государств встретятся, планируется провести еще одну встречу, которая пройдет с участием президента США.

