Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

Мерц пригрозил РФ санкциями, если встреча Путина с Зеленским не состоится

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России ужесточением санкций. Он заявил, что Европейский Союз (ЕС) пойдет на такой шаг, если планируемая встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится. Соответствующее заявление немецкий политик сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции Фридрих Мерц канцлер Германии

Кроме того, председатель правительства Германии напомнил, что президент США Дональд Трамп также «не исключил введения дополнительных штрафных пошлин».

Мерц добавил, что европейские лидеры рассчитывают на встречу Путина и Зеленского в течение ближайших двух недель, а если этого не произойдет, то «мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев».

Премьер Канады поддержал Мерца

Карни подтвердил слова канцлера ФРГ. Он также заявил, что власти Канады и Евросоюза обсуждают возможность введения новых ограничений против России в финансовом секторе в дополнение к разрабатываемому ЕС 19-му пакету санкций.

Мы обсудили, какие еще формы финансовых санкций, помимо 19-го пакета санкций [ЕС], могут быть потенциально введены [в отношении России] в случае необходимости Марк Карни премьер-министр Канады

Также Карни выразил мнение, что западным странам необходимо продолжать санкционное давление на Москву и оказывать военную поддержку Киеву параллельно с переговорным процессом по Украине. При этом важным шагом на пути к урегулированию конфликта премьер Канады назвал встречу Путина и Зеленского.

Фото: Al Drago / Reuters

В Москве ответили на угрозы

Введение новых антироссийских санкций ударит по экономике самой Европы. Об этом предупредила депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру». Так российский политик отреагировала на угрозы в адрес Москвы.

Экономика Европы уже и так переживает не самые простые времена из-за антироссийских санкций, особенно в некоторых отраслях. И, естественно, им самим не хочется усугублять эти последствия Светлана Журова депутат Госдумы

Кроме того, отметила депутат, встреча на таком уровне требует «очень серьезной подготовки». По словам Журовой, встречу Путина и Зеленского будет сложнее организовать с точки зрения безопасности, чем переговоры с Трампом, которая прошла на Аляске.

«С Трампом было понятно, что безопасность будет на высшем уровне. С Зеленским все иначе», — указала депутат.

Еще одним важным вопросом для организации встречи является определение места ее проведения, отметила Журова. По ее словам, «необходимо отдельно согласовать место, которое устраивало бы все стороны». Также политик считает, что на переговорах должны присутствовать и представители Европы.

Так что все непросто. А вводить санкции бесконечно тоже нельзя Светлана Журова депутат Госдумы

В России заявили, что санкции не работают

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что антироссийские санкции, которые вводят западные страны, не работают.

«Нам глубоко плевать на его заявления, угрозы санкциями. Мы уже к этому привыкли. Это не работает», — заявил он.

Генеральный директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев также ранее заявлял, что Европа в отчаянии. Он напомнил, что европейские власти «все что могли уже сделали», а именно ввели 18 пакетов санкций, которые не сработали, и готовят 19-й.