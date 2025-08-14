Высылку российского дипломата из Эстонии сочли жестом отчаяния

Политолог Журавлев назвал жестом отчаяния высылку российского дипломата Эстонией

Высылка первого секретаря аппарата посольства России из Эстонии является жестом отчаяния. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, такой шаг Таллина представляет собой и опосредованную агрессию, и желание избавиться от возможных разведчиков, и желание Европейского Союза (ЕС) «показать, что она сдаваться не собирается — чего бы там Россия и США ни решили» на фоне предстоящей встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Если учесть, что должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности занимает эстонка Кая Каллас, то удивляться высылке нашего дипломата не стоит», — указал эксперт.

Политолог напомнил, что европейские власти «все, что могли, они уже сделали», а именно: ввели 18 пакетов санкций, которые не сработали, и готовят 19-й. Также начали высылать дипломатов. «Выглядит как жест отчаяния: ну что бы еще предпринять?!» — заключил Журавлев.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке дипломата России из страны 13 августа. В дипведомстве прибалтийской республики это объяснили нежеланием Таллина «мириться с действиями России, направленными против нашего конституционного строя и внутренней стабильности».

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев в ответ на эти шаги заявил, что Москва уже прорабатывает ответ. Он добавил, что подобные враждебные действия Эстония совершает не впервые и Москва «даже к этому привыкла».