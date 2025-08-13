В России пообещали ответить Эстонии на высылку дипломата

Фадеев: Россия проработает ответные шаги на высылку дипломата Эстонией

Москва прорабатывает ответные шаги на высылку российского дипломата со стороны Эстонии. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает ТАСС.

«А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов», — рассказал дипломат.

Он добавил, что подобные враждебные действия Эстония совершает не впервые и Москва «даже к этому привыкла».

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии объявило о высылке дипломата России из страны. Персоной нон грата объявили первого секретаря аппарата посольства России в Эстонии, он должен покинуть республику.