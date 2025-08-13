Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:36, 13 августа 2025Бывший СССР

В России пообещали ответить Эстонии на высылку дипломата

Фадеев: Россия проработает ответные шаги на высылку дипломата Эстонией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва прорабатывает ответные шаги на высылку российского дипломата со стороны Эстонии. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает ТАСС.

«А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов», — рассказал дипломат.

Он добавил, что подобные враждебные действия Эстония совершает не впервые и Москва «даже к этому привыкла».

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии объявило о высылке дипломата России из страны. Персоной нон грата объявили первого секретаря аппарата посольства России в Эстонии, он должен покинуть республику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    В Белоруссии анонсировали учения по планированию применения ядерного оружия и «Орешника»

    Новое лазерное оружие России смогло уничтожить дрон ВСУ за несколько секунд. Что о нем известно?

    Вдова солиста «На-На» заявила о проблемах со здоровьем после потери мужа

    Стало известно о разделе имущества Дибровых

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости