11:49, 13 августа 2025

МИД Эстонии выслал российского дипломата

МИД Эстонии объявил о высылке дипломата РФ из страны
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Alizada / Shutterstock / Fotodom

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии объявило о высылке дипломата России из страны. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Персоной нон грата объявили первого секретаря аппарата посольства России в Эстонии, он должен покинуть республику. Эстонский МИД объясняет это нежеланием Таллина «мириться с действиями России, направленными против нашего конституционного строя и внутренней стабильности».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что высланный дипломат «активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии и в расколе эстонского общества». Он также заявил, что в настоящее время за «совершение этих преступлений осужден один гражданин Эстонской республики».

Ранее Эстония решила отгородиться от России и начала строить ворота и барьеры на пограничном пункте в Нарве. Подобные меры, уточняет Погранслужба республики, вводятся для усиления безопасности инфраструктуры, они будут реализованы к сентябрю.

