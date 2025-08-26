Мир
Мерц пригрозил России

Мерц пригрозил России санкциями, если встреча Путина и Зеленского не состоится
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России ужесточением санкций в случае, если встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится. Его заявление прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни, которую транслировало агентство Reuters.

«На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Президент США [Дональд Трамп] также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин», — сказал он.

По словам Мерца, западные лидеры ожидают, что встреча Путина и Зеленского состоится в течение ближайших двух недель, а если этого не произойдет, то «мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев». Канцлер рассказал, что в таком случае Трамп предлагал в качестве альтернативы организовать трехстороннюю встречу с участием лидеров России, Украины и США.

Ранее Мерц заявил, что для достижения мира на Украине понадобится терпение, поскольку урегулирование конфликта является сложной задачей.

