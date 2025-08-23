Канцлер ФРГ Мерц назвал сложной задачей урегулирование конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира на Украине понадобится терпение. Его слова приводит ТАСС.

На партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Нижней Саксонии Мерц назвал урегулирование на Украине сложной задачей. «Никто не должен говорить сегодня, что мы обсуждаем только поставки оружия», — отметил он.

При этом канцлер Германии добавил, что «все должны понимать», насколько сложной будет задача по урегулированию в течение недель или месяцев.

«Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне привести аналогию: мы находимся на десятикилометровом участке и, возможно, преодолели первые 200 метров», — заключил Мерц.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска на Украину. Однако он отметил интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных воинских контингентов.

