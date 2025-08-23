Мир
Мерц назвал урегулирование на Украине сложной задачей

Канцлер ФРГ Мерц назвал сложной задачей урегулирование конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира на Украине понадобится терпение. Его слова приводит ТАСС.

На партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Нижней Саксонии Мерц назвал урегулирование на Украине сложной задачей. «Никто не должен говорить сегодня, что мы обсуждаем только поставки оружия», — отметил он.

При этом канцлер Германии добавил, что «все должны понимать», насколько сложной будет задача по урегулированию в течение недель или месяцев.

«Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне привести аналогию: мы находимся на десятикилометровом участке и, возможно, преодолели первые 200 метров», — заключил Мерц.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска на Украину. Однако он отметил интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных воинских контингентов.

