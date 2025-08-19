Мир
Трамп исключил отправку войск на Украину

Трамп заявил, что не собирается отправлять войска США на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Вашингтон не собирается отправлять американские войска на территорию Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я могу вас заверить в этом, а я президент», — ответил он на соответсвующий вопрос.

При этом Трамп одновременно упомянул интерес Франции и Германии к возможному размещению собственных военных контингентов на Украине. По мнению американского лидера, подобные шаги не должны вызвать осложнений в отношениях с Россией.

Глава Белого дома также высказался о гарантиях безопасности для Украины, отметив, что они не могут включать членство страны в НАТО. При этом, по его словам, США будут готовы помочь странам в формировании альтернативных механизмов.

Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

