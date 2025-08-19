Трамп исключил отправку войск на Украину

Трамп заявил, что не собирается отправлять войска США на Украину

Вашингтон не собирается отправлять американские войска на территорию Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я могу вас заверить в этом, а я президент», — ответил он на соответсвующий вопрос.

При этом Трамп одновременно упомянул интерес Франции и Германии к возможному размещению собственных военных контингентов на Украине. По мнению американского лидера, подобные шаги не должны вызвать осложнений в отношениях с Россией.

Глава Белого дома также высказался о гарантиях безопасности для Украины, отметив, что они не могут включать членство страны в НАТО. При этом, по его словам, США будут готовы помочь странам в формировании альтернативных механизмов.

Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.