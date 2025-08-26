Мир
13:56, 26 августа 2025Мир

Премьер Канады рассказал о новых мерах против России

Карни: Канада и ЕС обсуждают санкции против России в финансовом секторе
Виктория Кондратьева
СюжетСанкции против России:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Власти Канады и Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность введения новых ограничений против России в финансовом секторе в дополнение к разрабатываемому ЕС 19-му пакету санкций. Об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которую транслировало агентство Reuters, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

«Мы обсудили, какие еще формы финансовых санкций, помимо 19-го пакета санкций [ЕС], могут быть потенциально введены [в отношении России] в случае необходимости», — сказал он.

По словам премьера, странам Запада следует продолжать санкционное давление на Москву и военную поддержку Киева параллельно с переговорным процессом по Украине. Карни добавил, что считает необходимым для урегулирования конфликта шагом проведение встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России ужесточением санкций в случае, если встреча Путина и Зеленского не состоится. По его словам, западные лидеры ожидают, что она может быть организована в течение ближайших двух недель.

