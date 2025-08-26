Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 26 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозы Мерца

Депутат Журова предупредила ЕС о последствиях угроз Мерца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Новые санкции против России обернутся серьезными потерями для экономики самой Европы, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца ужесточить санкции, если не состоится встреча лидеров России и Украины.

«Экономика Европы уже и так переживает не самые простые времена из-за антироссийских санкций, особенно в некоторых отраслях. И, естественно, им самим не хочется усугублять эти последствия, — считает политик. — Кроме того, очевидно, что встреча на таком уровне требует очень серьезной подготовки».

По словам депутата, встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет заметно отличаться от встречи с лидером США Дональдом Трампом. Прежде всего, как объяснила политик, встречу будет сложнее организовать с точки зрения безопасности.

«С Трампом было понятно, что безопасность будет на высшем уровне. С Зеленским все иначе. Кроме того, необходимо отдельно согласовать место, которое устраивало бы все стороны. В том числе было бы логично, если бы на встрече присутствовали представители Европы. Так что все непросто. А вводить санкции бесконечно тоже нельзя», — заключила Журова.

Ранее Мерц заявил, что западные лидеры ожидают, что встреча Путина и Зеленского состоится в течение ближайших двух недель. Если этого не произойдет, то, по его словам, «мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Курьер спас женщину благодаря кровавому посланию на подушке

    Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Бастрыкина

    В Москве электричка переехала переходившую пути девушку

    Безопасность MAX усилили

    Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности

    Двое россиян расправились с неприятелями из-за испорченной машины

    Вучич сердечно поговорил с Лавровым

    Звезда «Операции "Ы"» рассказала о своем состоянии после вызова скорой

    Застрявшая в горах россиянка оказалась рядом с не выжившим 10 лет назад альпинистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости