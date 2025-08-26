В России ответили на угрозы Мерца

Депутат Журова предупредила ЕС о последствиях угроз Мерца

Новые санкции против России обернутся серьезными потерями для экономики самой Европы, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца ужесточить санкции, если не состоится встреча лидеров России и Украины.

«Экономика Европы уже и так переживает не самые простые времена из-за антироссийских санкций, особенно в некоторых отраслях. И, естественно, им самим не хочется усугублять эти последствия, — считает политик. — Кроме того, очевидно, что встреча на таком уровне требует очень серьезной подготовки».

По словам депутата, встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет заметно отличаться от встречи с лидером США Дональдом Трампом. Прежде всего, как объяснила политик, встречу будет сложнее организовать с точки зрения безопасности.

«С Трампом было понятно, что безопасность будет на высшем уровне. С Зеленским все иначе. Кроме того, необходимо отдельно согласовать место, которое устраивало бы все стороны. В том числе было бы логично, если бы на встрече присутствовали представители Европы. Так что все непросто. А вводить санкции бесконечно тоже нельзя», — заключила Журова.

Ранее Мерц заявил, что западные лидеры ожидают, что встреча Путина и Зеленского состоится в течение ближайших двух недель. Если этого не произойдет, то, по его словам, «мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев».