В США раскрыли суть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Чего хотят Москва и Киев?

Вэнс заявил о желании РФ получить находящуюся под контролем Украины территорию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о желании России получить находящуюся под контролем Украины территорию. Киев, в свою очередь, хочет гарантий безопасности. В решении этих вопросов и заключена суть переговоров между сторонами, считает американский политик.

«Украина хочет быть уверена (...) в своей территориальной целостности в долгосрочной перспективе. Россияне хотят определенные участки территории», — заявил Вэнс, уточнив, что некоторая часть интересующих Москву территорий находится под контролем Киева.

Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят получить определённую территорию Джей Ди Вэнс вице-президент США

Политик считает, что встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского могла бы способствовать продвижению переговоров по достижению их целей.

Кроме того, Вэнс охарактеризовал Путина как осторожного, но расчетливого политика, заботящегося об интересах своей страны. По его словам, в телефонном разговоре российский лидер оказался более мягким, «чем можно было бы ожидать».

Фото: Tom Brenner / Reuters

В США допустили согласование основ сделки до встречи президентов

Вэнс также сообщил, что Вашингтон уже получил конкретные детали переговорных позиций России и Украины. По его словам, Соединенные Штаты работают над деталями переговорных позиций, однако еще не все продумали до конца.

При этом вице-президент США допустил, что основные детали мирного урегулирования по Украине, включая гарантии безопасности и территориальные вопросы, будут в общих чертах согласованы до встречи Путина и Зеленского.

«Думаю, что если вы пойдете по бюрократическому пути, то ответ — да», — заявил он в ответ на вопрос, возможно ли согласовать основы сделки до встречи двух лидеров.

При этом Зеленский заявил о необходимости обсуждения территориальных вопросов на встрече с Путиным. Газета The New York Times, в свою очередь, предположила, что российский лидер может встретиться с президентом Украины только для того, «чтобы принять капитуляцию».

В Белом доме раскрыли детали подготовки встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп несколькими днями ранее после встречи с европейскими лидерами и разговора с президентом России заявил, что начал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского.

Начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет определено Дональд Трамп президент США

Трамп выразил уверенность в том, что политики смогут найти общий язык. После очной встречи президентов России и Украины могут состояться и трехсторонние переговоры, добавил американский лидер.

Фото: Tom Brenner / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что координировать работу с Россией и Украиной для организации встречи между Путиным и Зеленским будут вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса — к организации встречи президента Путина и Зеленского», — рассказала она.

Журналист Axios Барак Равид, в свою очередь, предположил, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.