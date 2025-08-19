В Белом доме рассказали о подготовке встречи Путина и Зеленского

Левитт: Вэнс, Рубио, Уиткофф отвечают за подготовку встречи Путина и Зеленского

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф будут координировать работу с Россией и Украиной для организации встречи между главой РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса — к организации встречи президента Путина и Зеленского», — отметила она.

Американские чиновники будут продолжать координацию с Россией и Украиной, чтобы это произошло как можно скорее, резюмировала Левитт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования кризиса на Украине будет обсуждаться между ним только при личной встрече с Владимиром Путиным. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что начал готовить встречу российского и украинского лидеров.

В свою очередь, в Раде заявили, что Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете намекнул украинскому лидеру на отстранение от власти при отказе от мирного урегулирования на Украине.