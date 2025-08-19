В Киеве рассказали о намеке Трампа Зеленскому на встрече в Белом доме

Дубинский: Трамп намекнул Зеленскому на отстранение от власти при отказе от мира

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на отстранение от власти при отказе от мирного урегулирования на Украине. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала.

«Трамп дал понять, что, если он [Зеленский] не согласится на мир, то мы увидим стремительный процесс, во время которого США будут принуждать Украину к смене власти и отстранению Зеленского», — заявил он.

Как утверждает депутат Рады, европейские политики могут попытаться переубедить американского президента, однако их шансы на успех невелики, учитывая итоги недавней встречи Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске.

Ранее Трамп высказался о следующем шаге в вопросе урегулирования на Украине. Им станет организация трехсторонней встречи с участием России и Украины. По мнению американского президента, Путин и Зеленский смогут договориться о мирном урегулировании.