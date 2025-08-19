Мир
06:42, 19 августа 2025Мир

В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

WSJ: Зеленский не отказался от обмена территориями в ходе переговоров с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не отказался от обмена территориями в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом, ссылаясь на европейских чиновников, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По их словам, Зеленский не отверг возможность обмена, но подчеркнул, что «будет сложно переместить население», а также сослался на запреты в Конституции Украины. При этом он допустил «пропорциональные обмены».

Ранее Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться между ним и главой России Владимиром Путиным.

Накануне WSJ сообщала о готовности Киева рассмотреть вопрос о признании контроля армии РФ над новыми регионами. При этом, по ее данным, Украина не готова предоставить юридическое признание этих территорий за Россией.

