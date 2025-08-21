Бывший СССР
В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса. Что хотят сделать депутаты?

Верховная Рада хочет включить части ЛНР и ДНР в соседние области Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, в рамках которого предлагается изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в их состав подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила украинский депутат Анна Скороход.

Она добавила, что законопроект уже зарегистрирован и назвала такое решение единственным способом сохранить эти территории в составе Украины.

На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской и Донецкой областей войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого

Анна Скороход депутат Верховной Рады
В состав соседних областей хотят включить Славянск и Краматорск

Экс-депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что в состав соседних областей хотят включить Славянск и Краматорск, которые находятся под контролем Киева.

Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области (...) и ничего, никому не нужно отдавать

Игорь Мосийчукэкс-депутат Рады

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля армии России над новыми регионами. Однако речь не идет о юридическом признании территорий, а лишь о фактическом.

Зеленский отверг возможность вывода войск с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в совместном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг требование вывести войска с Донбасса. Переговоры состоялись после встречи главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

За неделю до этого Зеленский назвал возможный вывод украинских войск из региона «вторым разделом» Украины и недопустимым событием для Киева.

В ходе встречи в Белом доме 18 августа Зеленский вновь упомянул невозможность территориальных уступок по Конституции Украины. Он также сослался на сложность перемещения населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики.

Украинский лидер также отметил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным. По словам политика, вопрос обмена территорий будет обсуждаться только между ним и президентом России. При этом признал, что дата возможной встречи пока не определена.

Европейские лидеры поддержали Украину в территориальном вопросе

В ходе закрытой встречи европейские лидеры раскритиковали идею уступок территорий Украиной, использовав различные аналогии. В частности, политики Евросоюза сравнили предложение вывести Вооруженные силы Украины из Донбасса с отказом США от родного штата Дональда Трампа. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также публично провел аналогию между выводом украинских войск из ДНР со сдачей Вашингтоном Флориды.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал подконтрольные Киеву Славянск и Краматорск в ДНР «бастионами против гуннов». По словам источников WSJ, это произвело «определенное впечатление» на американского лидера.

