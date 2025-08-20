В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

Депутат Скороход: В Раду внесли законопроект об изменении границ областей

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, в рамках которого предлагается изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в их состав подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила украинский депутат Анна Скороход в своем Telegram-канале.

Она добавила, что законопроект уже зарегистрирован и назвала такое решение единственным способом сохранить эти территории в составе Украины.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные украинским властям части ДНР и ЛНР) войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого», — написала она.

Накануне соответствующее обсуждение в Верховной Раде анонсировал депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отметил, что в состав соседних областей, в частности, хотят включить Славянск и Краматорск.

Ранее появились сообщения, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Отмечается, что, по мнению американского лидера, вывод украинских войск позволит быстро заключить мир между Москвой и Киевом.