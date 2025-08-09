Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

Зеленский заявил, что не допустит второго раздела Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею вывода Вооруженнных сил страны (ВСУ) с территории Донбасса и остановки конфликта по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Политик прокомменитировал появившиеся в СМИ утверждения, что на предстоящей встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может обсуждаться вопрос признания за Москвой новых территорий. Украина не допустит «второй попытки разделения», высказался он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обеспокоен готовящейся на 15 августа встречей Путина и Трампа. Испанская газета El Mundo указала, что президенты РФ и США могут объединиться и вынудить Зеленского пойти на невыгодное для Киева соглашение, а страны Старого света в очередной раз не примут участие в переговорах по урегулированию конфликта.