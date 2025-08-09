Встреча Путина и Трампа вызвала тревогу на Западе

El Mundo: Евросоюз не примет участие в переговорах по конфликту на Украине

Евросоюз обеспокоен встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться в ближайшее время. Об это сообщает испанская газета El Mundo.

По данным издания, европейские страны в очередной раз не примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Они обеспокоены тем, что Трамп может объединиться с Путиным и вынудить Зеленского пойти на невыгодное для Киева соглашение.

Ранее президент США объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил его слова.

Позже советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл заявил, что Украина и ЕС хотят и попытаются сорвать эту встречу.

