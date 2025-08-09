Стали известны заинтересованные в срыве встречи Путина и Трампа

Экс-советник Колдуэлл: Украина и ЕС хотят сорвать встречу Путина и Трампа

Украина и ЕС хотят и попытаются сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в своей соцсети X.

«Несомненно, силы в Европе и на Украине, кровно заинтересованные в продолжении конфликта, будут предпринимать скоординированные усилия по срыву встречи Трампа с Путиным», — объясняет он.

В ночь на 9 августа Дональд Трамп объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Других подробностей он не привел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг ранее фигурировавшие в СМИ возможные уступки территорий, о которых возможно будут говорить лидеры России и США. По его словам, это противоречит конституции Украины.