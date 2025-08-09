Зеленский отверг уступки территорий

Зеленский: Отступать от территорий Украины никто не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступать от территорий никто не будет. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины. Отступать от него никто не будет и не сможет, добавляет украинский лидер.

«Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина в конфликте с Россией готова к реальным решениям. Они, отмечает президент Украины, должны принести мир.