Зеленский заявил о готовности Украины к миру

Зеленский: Украина готова к решениям, которые могут принести мир

Украина в конфликте с Россией готова к реальным решениям, которые могут принести мир. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что любые решения, которые будут против Украины или принятые без Украины, — это одновременно решения против мира. «Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — добавил Зеленский.

По его словам, Киев вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами готов работать ради реального и длительного мира, «который не развалится из-за желаний Москвы».

В пятницу, 8 августа, Трамп высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине, в частности, об условиях для Киева и Москвы. Глава Белого дома назвал сложным вопрос обмена территориями между Украиной и Россией. При этом он убежден, что такой обмен был бы выгоден обеим сторонам.