«Ему придется что-то подписать». Что сказал Трамп об условиях для Зеленского и территориальных вопросах между Россией и Украиной?

Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» для урегулирования

Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине, в частности, об условиях для Киева и Москвы.

Глава Белого дома назвал сложным вопрос обмена территориями между Украиной и Россией. При этом американский лидер убежден, что такой обмен был бы выгоден и Москве, и Киеву.

Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями Дональд Трамп президент США

Российский лидер и глава Украины Владимир Зеленский, по его мнению, заинтересованы в достижении мира на Украине. Как указал американский политик, Европа хочет мирного урегулирования. «Европейские лидеры хотят видеть мир. Президент Путин, считаю, хочет видеть мир. И Зеленский хочет видеть мир сейчас», — подчеркнул он.

Трамп оценил вероятность встречи с участием Путина и Зеленского

Американский лидер также оценил вероятность встречи с участием Путина и Зеленского и подчеркнул, что такая возможность существует.

Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено Дональд Трамп президент США

14 июля глава США пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 28 июля он сократил срок своего ультиматума до 10-12 дней.

Трамп назвал Зеленскому условие для урегулирования на Украине

Трамп подчеркнул, что Зеленский должен быть готов «подписать что-то» для урегулирования конфликта.

Президент Зеленский должен получить все, что ему нужно, потому что ему придется подготовиться, чтобы что-то подписать, и я думаю, что он старательно работает, чтобы это сделать Дональд Трамп президент США

Кроме того, Трамп считает, что из-за конфликта России и Украины могла начаться третья мировая война, однако вмешательство Вашингтона помешало развитию такого сценария.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Москва и Вашингтон планируют заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине и закрепить в нем успехи России.

