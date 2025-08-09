Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 9 августа 2025Мир

«Ему придется что-то подписать». Что сказал Трамп об условиях для Зеленского и территориальных вопросах между Россией и Украиной?

Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» для урегулирования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине, в частности, об условиях для Киева и Москвы.

Глава Белого дома назвал сложным вопрос обмена территориями между Украиной и Россией. При этом американский лидер убежден, что такой обмен был бы выгоден и Москве, и Киеву.

Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями

Дональд Трамппрезидент США

Российский лидер и глава Украины Владимир Зеленский, по его мнению, заинтересованы в достижении мира на Украине. Как указал американский политик, Европа хочет мирного урегулирования. «Европейские лидеры хотят видеть мир. Президент Путин, считаю, хочет видеть мир. И Зеленский хочет видеть мир сейчас», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Нет, он не должен» Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним
«Нет, он не должен»Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним
8 августа 2025
«Соберитесь втроем где-нибудь!» Может ли Зеленский встретиться с Путиным и Трампом и о чем Лукашенко тайно шепчет Белому дому?
«Соберитесь втроем где-нибудь!»Может ли Зеленский встретиться с Путиным и Трампом и о чем Лукашенко тайно шепчет Белому дому?
8 августа 2025

Трамп оценил вероятность встречи с участием Путина и Зеленского

Американский лидер также оценил вероятность встречи с участием Путина и Зеленского и подчеркнул, что такая возможность существует.

Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено

Дональд Трамппрезидент США

14 июля глава США пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 28 июля он сократил срок своего ультиматума до 10-12 дней.

Материалы по теме:
Ялта, Потсдам, Ватикан. Путин и Трамп встретятся совсем скоро. Где пройдут исторические переговоры?
Ялта, Потсдам, Ватикан.Путин и Трамп встретятся совсем скоро. Где пройдут исторические переговоры?
7 августа 2025
«Это очень выгодное предложение» В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?
«Это очень выгодное предложение»В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?
7 августа 2025

Трамп назвал Зеленскому условие для урегулирования на Украине

Трамп подчеркнул, что Зеленский должен быть готов «подписать что-то» для урегулирования конфликта.

Президент Зеленский должен получить все, что ему нужно, потому что ему придется подготовиться, чтобы что-то подписать, и я думаю, что он старательно работает, чтобы это сделать

Дональд Трамппрезидент США

Кроме того, Трамп считает, что из-за конфликта России и Украины могла начаться третья мировая война, однако вмешательство Вашингтона помешало развитию такого сценария.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Москва и Вашингтон планируют заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине и закрепить в нем успехи России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему придется что-то подписать». Что сказал Трамп об условиях для Зеленского и территориальных вопросах между Россией и Украиной?

    Стало известно о больших потерях у двух бригад морской пехоты ВСУ

    Ивлеева попала на «Миротворец»

    Над российскими регионами за ночь сбили почти сотню беспилотников

    Подполковник указал на изменившееся отношение США к украинскому конфликту

    Бывший конгрессмен предположил возможный результат встречи Путина и Трампа

    Названо возможное место встречи Путина и Трампа

    Полиция Аляски высказалась о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Мирошник высказался по ситуации в Часовом Яре

    В США объяснили желание Трампа срочно встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости